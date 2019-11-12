"لهذا السبب لم نعيش سويا".. شقيق هيثم زكي يكشف سرعدم تنفيذ وصية والدتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ياسمين الشرقاوي:

قال رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم زكي ، إن علاقته باخيه كنت ودودة وطبيعية جدًا، و يسودها المحبة.

وأضاف خلال حواره م الخليج 365؛ أن السبب وراء عدم أقامتهما سويا أنه بعد وفاة والدتي بثلاث سنوات، اضطر والدي للسفر إلى لندن لمباشرة أعماله، وأراد أن يصطحبنا سويًا، لكن جدتنا رفضت وطلبت من والدي أن يظل هيثم معها حتى لا تشعر بالوحدة، خاصة أن الفنان الراحل أحمد زكي كان على قيد الحياة، ولم يوافق على سفر "هيثم"، وأنا لم يكن لي خيار آخر سوى السفر رغم أن بُعد هيثم وجدتي آلمني نفسيًا.

لقراءة الحوار كاملا اضغط هنا: