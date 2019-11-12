خاص| رانيا محمود ياسين عن تحضير الأرواح في "نصيبي وقسمتك 3": "خفت أدائي يأفور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حازت حكاية "ما يطلبه المستعمون" ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، على إعجاب قطاع كبير من الجمهور، وحقق مشهد تحضير الأراوح جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لما جاء به من تفاصيل تميل إلى الغرابة.

وفي هذا السياق، كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن شخصية فاطمة التي تقدمها خلال المسلسل، لديها ملكة الشعور بالخطر، وأن الحكاية تهدف إلى تناول قضية أكل حق اليتيم والغلابة، ومثل هذه النوعية تكون منبوذة من المجتمع، وهو المقصد من الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين.

وعن مشهد تحضير الأرواح، قالت إن هذا المشهد يعتبر من أهم مشاهد حياتها، قائلة: "اتعرض في لحظات على الشاشة، لكنه احتاج وقت ومجهود كبير في التحضير، وأرهقني جدا وشعرت بالخوف من أن الأداء (يأفور مني)، ولكن الحمد الله ردود الفعل كانت مرضية للغاية، والناس صدقت.

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وأضافت: "الدور كان تحديا بالنسبة لي، ولأول مرة أجسد شخصية تتملكها روح أخرى وأتحدث بصوتها".

"ما يطلبه المستمعون" تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد، بطولة نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، إيهاب فهمى، ميدو عادل، وأميرة الشريف، وجميل برسوم، وآخرين.