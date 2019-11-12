بسبب السيول.. لطيفة تدعو للشعب التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة بتدعو بها للشعب التونسي بسبب الطقس السيئ. وكتبت لطيفة: "يا رب تلطف ببلادنا وناسنا وأطفال المدارس فى هذه الظروف المناخية الصعبة، تونس". وتشهد العاصمة تونس وعدد من ولايات الشمال الغربي أمطارا غزيرة منذ مساء الإثنين. Advertisements وقال المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس إن مؤشرات الأمطار الرعدية المرفوقة بالبرد ستتواصل الساعات المقبلة بأغلب الجهات، مجددا التذكير بضرورة الالتزام بالحذر خلال الساعات المقبلة. بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة التربية التونسية تعليق الدروس في المعاهد والمدارس الحكومية والخاصة في 17 محافظة، وذلك لتواصل تهاطل الأمطار الغزيرة وحرصا على سلامة التلاميذ والاطار التربوي"، على أن تستأنف الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

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