"موسم نار".. تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عدد زوار موسم الرياض، المقام حاليا. وكتب آل الشيخ: "الحمد لله وصلنا سته ونص مليون زائر إلى اليوم، نار موسم رياض". يُذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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