إليسا: "تحية لإرادة الناس بالشارع ياللي عم تفرض التغيير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة اللبنانية إليسا الثوار المحتجين في شوارع بيروت، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "إرادة لبنان كسرت التركيبات يللي كان بدها تعمل جلسة بمجلس النواب اليوم كأنو الدني بألف خير، بوقت أول جلسة مفروض تكون للثقة بحكومة جديدة شكلن ما عا بالن يشكلوها! تحية لإرادة الناس بالشارع يللي عم تفرض التغيير".

وشاركت إليسا في المظاهرات اللبنانية ودعمتها من اليوم الأول لها، التي ما زالت متواصلة رغم استقالة سعد الحريري، رئيس الورزاء اللبناني.