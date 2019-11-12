تعرف على موعد طرح فيلم "دماغ شيطان" بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رنيا يوسف عن موعد طرح فيلمها "دماغ شيطان"، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضح البوستر موعد عرض الفيلم بدور السينما المصرية، في 25 من ديسمبر المقبل.

يشارك بالعمل باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج "فيلم أوف إيجيب" أيمن عبدالباسط.

Advertisements

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها فيلم "صندوق الدنيا"، إذ تجسد دور "فاطمة" وهي فتاة في نهاية الثلاثينيات من عمرها، من طبقة شعبية فقيرة مكافحة تحلم بالزواج وإقامة حفل زفاف".

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "KEMET Film Production".