هنا الزاهد تنشر صورًا من رحلتها لـ"دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لـ"دبي".

وظهرت هنا في الصور بإطلالة كاجوال، ارتدت نظارة شمسية، أثناء تواجدها وسط الجبال، وعلقت :"لا يمكن أن أتجاهل هذا الموقع المتميز".

يذكر أن الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي احتفلا بزفافهما، 11 سبتمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم كندة علوش وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم.