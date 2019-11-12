تراند اليوم : لماذا رفض هيثم زكي الزواج من خطيبته قبل وفاته؟.. مفاجأة صادمة...



كشف الماكيير الخاص بالفنان هيثم أحمد زكي، تفاصيل مثيرة لأخر أيام الفنان قبل وفاته المفاجئة.



وقال محمود معوض، أن الفنان رفض الزواج من خطيبته خبيرة الطاقة إنجي سلامة والذي كان من المقرر إقامته في شهر يوليو الماضي بسبب شعوره بقرب نهايته وظل يردّد بشدة أنه سيتوفّى قريبًا.

وأضاف خلال برنامج تليفزيوني، أن الفنان أخبره أنه لن يتزوج إنجي قريبًا لأنه يشعر بأنه سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعاني ما عاناه من وحدة وغربة.



وفي مفاجأة أخري، كشف الماكيير أن زكي حلق شعره تمامًا مخالفًا بذلك تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها ضمن مسلسله الجديد، وعندما سألته عن سبب ذلك، قال "أريد أن أقابل ربنا عز وجل نظيفًا" على حد قوله.

