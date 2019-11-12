TOP10: أفضل 10 دويتوهات في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - شهد العام 2019 عودة ظاهرة الأغاني الثنائية "الديو" ولكن مع اختلافات كثيرة عن الأعوام السابقة فشاهدنا اصالة برفقة المطرب الشعبي مصطفى حجاج، كما اجتمع سعد المجرد مع محمد رمضان، واستعادت ماجدة الرومي كل الذكريات بديو عرض للمرة الأولى مع الراحل ملحم بركات، وفي كل مرة كانت أرقام المشاهدة مضاعفة، الخليج 365 أعدت قائمة بأفضل 10 ديو في العام.

10- زياد برجي و مايا دياب - خسرنا بعض

الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وحققت 8 مليون مشاهدة

9- أمينة و أمير يزبك – اخلع

الكليب من كلمات إيلي حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره في بيروت.

8- إيهاب توفيق وأحمد شيبة - عشمي في ربنا

الأغنية من كلمات رضا المصري والحان إيهاب عبد الوهاب وحققت 2 مليون مشاهدة

7- حصه الإماراتية و سعود مجيدي - جيتهم بالحب

الأغنية من ألحان ​بسام يوسف​، ومن كلمات ​يعرب عبد الحميد​، وتحت إشراف الملحن "خطاف"، وتم تقديمها باللغتين العربية والتركية.

6- ماجدة الرومي و ملحم بركات – اعتزلت الغرام

كليب نادر نشرته ماجدة الرومي العام الحالي بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار ملحم بركات وتضمن مشاهد من بروفات الأغنية التي صدرت للمرة الأولى عام 2006.

5- أصالة ومصطفى حجاج – لما تقول يا عوم

الأغنية تم إطلاقها ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق2 عودة أسود الأرض" من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال حمداوي ومن إنتاج: طارق العريان.

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4- سلمى رشيد وموك صايب – ماگازيل

حققت سلمى رشيد وموك صايب45 مليون مشاهدة مع الكليب الذي تم تصويره في مدينة طنجة المغربية من إخراج يونس الراقي، والأغنية من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي و موك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد.

3- حسين الجسمي ومروان خوري - دقوا عالخشب

الكليب من كلمات مروان خوري وعلي الخوار وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري و محمود عيد.

2- دنيا سمير غانم وهشام جمال - تعال تعال

الأغنية تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" من كلمات أمير طعيمه وهشام جمال والحان هشام جمال وتوزيع مادي، وحققت21 مليون مشاهدة

1- سعد المجرد ومحمد رمضان - إنساي

الأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد ومن إخراج حسام الحسيني وحققت 170 مليون مشاهدة.

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