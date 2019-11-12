بالفيديو: والد أنغام يفجر مفاجأة في تسجيل صوتي.. هذا ما كشفه عن هجومه على ابنته

جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية، عقب تداول منشورات الموسيقار محمد علي سليمان، التي يهاجم فيها ابنته الفنانة أنغام، بعد رفضها تقديم بعض الأغنيات التي لحنها لها قديماً، رغم إلحاح الجمهور عليها لغناءها في حفلها الأخير.

وعرض برنامج “MBC Trending” في إحدى حلقاته تسجيلاً صوتياً للموسيقار محمد علي سليمان، أكد فيه أنه لم يقل ذلك، بل كان حسابه على فايسبوك مسروقاً، وقد اتخذ الإجراءات القانونية للوصول للفاعل ومعاقبته، مشدداً على أن علاقته بابنته طيبة للغاية.

كانت شائعات انتشرت مؤخراً عن وجود خلافات بين أنغام ووالدها على إثر عدم غناء أي من أغانيه التي لحنها لها خلال حفلها الأخير بالأوبرا، وأثارت بعض منشورات نسبت للموسيقار الكبير الجدل بعد ذلك، حيث ظهر عبر حسابه على فايسبوك منشور يقول فيه: “قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله.. اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين دفني بل كل الناس الطيبين.. أفوض أمري إلى الله”.