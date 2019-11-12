بالفيديو: فنانة عربية تتعرض للتنمر وموقف محرج على الهواء.. “اعملي رجيم”؟

تعرضت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت سعاد السلمان لموقف محرج جداً أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية.

وحدث هذا عندما تم تلقي اتصال مباشر من أحد المشاهدين. وفاجأ الأخير الفنانة بأن طلب منها أن تتبع نظاماً غذائياً يساعدها على خسارة الوزن.

وردت الأخيرة بأنها تقوم بهذا فعلاً لافتة إلى أنها خسرت بعضاً من وزنها وأنها كانت أكثر سمنة.

وكشف المقطع أيضاً اتصالاً من الفنانة سمع فيه صوتها وهي تبكي بحرقة بسبب معاناتها من مشكلة السمنة.

وأشارت فيه إلى أنها تمارس التمارين الرياضية في أحد النوادي مضيفة أنها لم تخسر الوزن بسرعة بسبب عامل السن حيث تبلغ الـ51 عاماً.

وتفاعل معها على إثر ذلك عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 11 ألف مشاهدة. وفيما تعاطف بعضهم معها أشار آخرون إلى أن هذا مجرد تمثيل.