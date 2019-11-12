العالمي يطرح "سيبونا في حالنا " الأسبوع القادم

اتفق العالمي حكيم مع احدي الشركات الكبري في مجال الاتصالات على طرح أول أغنيات ألبومه الجديد الذي انتهي من تسجيل أغنياته بالكامل.
الأغنية تحمل اسم " سيبونا في حالنا " ، وتدور أحداثها عن الحسد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة في المجتمع وقد انتهي حكيم من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في القاهرة.
الأغنية من كلمات عصام حجاج ،والحان تامر حجاج ،وتوزيع اسلام شيبسي وميدو مزيكا ومنتج فني فايز عزيز .
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