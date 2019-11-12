العالمي يطرح "سيبونا في حالنا " الأسبوع القادم

اتفق العالمي حكيم مع احدي الشركات الكبري في مجال الاتصالات على طرح أول أغنيات ألبومه الجديد الذي انتهي من تسجيل أغنياته بالكامل.

الأغنية تحمل اسم " سيبونا في حالنا " ، وتدور أحداثها عن الحسد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة في المجتمع و

قد انتهي حكيم من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في القاهرة.



الأغنية من كلمات عصام حجاج ،والحان تامر حجاج ،وتوزيع اسلام شيبسي وميدو مزيكا ومنتج فني فايز عزيز .



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