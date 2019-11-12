"سينما 30" تعود من جديد علي مسرح الهوسابير الأسبوع المُقبل

يعود أبطال "سينما 30"، من جديد لتقديم عرضهم المسرحي المتميز علي خشبة مسرح الهوسابير، وذلك أيام 18، 19، 20 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.
أول فيلم ناطق في قرية ضي القمر، وهي إحدى قرى الفلاحين في مصر، وتُجسد جميع أحداث العرض بالأبيض والأسود من خلال تصميم الديكور والملابس والماكياج.
يشار إلي أن "سينما 30"، يتحدث عن صناعة السينما في الثلاثينيات، ويستعرض قصة تصوير
وممثلة من الشباب الموهوبين، منهم مهاد أحمد، ساندرا حلمي، شروق الشريف، مرام طارق، منه الله أحمد، طارق مجدي، روان أحمد، نوران زايد، سلمى علاء، ميلاد برسوم، إسلام يحيي، محمود سلطان، إضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر، وموسيقى عمرو صلاح، مكياج شروق حسني، واكسسوارات هاجر كمال، تأليف وإخراج محمود جمال الحديني.
يذكر أن العرض بطولة ٦٠ ممثلًا
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