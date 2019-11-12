ياسمين صبري.. لحظات حب وفشل في حياة الفنانة

تصدرت الفنانة ياسمين صبرى، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة بعد حلولها كضيفة على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى".

وتحدثت ياسمين صبري، عن آخر أعمالها الفنية والرياضة التى تفضل ممارستها، وعن الصعوبات التي واجهتها في حياتها ولحظات الفشل والألم في مسيرتها.

وأردفت قائلة: "من أصعب الاختبارات التي واجهتها إصابتها بقطع في الرباط الصليبي أثناء التدريب على رياضةَ الكيك بوكس، وحدث تمزق في الربطة واضطرت للسفر إلى لندن لتلقي العلاج الطبيعي اللازم وتأجيل إجراء العملية عقب الانتهاء من تصوير فيلم الديلر، وفيلم ليلة هنا وسرور ومازالت في مرحلة العلاج حتى الآن".‎



وأعلنت صبرى، دخولها مجال جديد يتعلق بالمكياج والعدسات اللاصقة، ورددت إسعاد يونس مازحة: "أنا عاوزة اعمل عدسات".

وتابعت صبرى:"الميكاب من وجهة نظرى أنك تعملى حاجة تليق على شكل كل واحد، من خلال لون بشرته ولون عينه".

وردت صبري، على الانتقادات التى وجهت إليها في

مسلسل حكايتي، من النقاد الفنيين الذين رأوا أنها كانت تمثل ببرود، قائلة: "أنا بكره الصوت العالى والزعيق ومش لازم عشان عاملة دور مأساوى اني أصرخ وأعيط، موضحة: البنت لازم تكون ناعمة أنا لو مثلت دور بنت شعبية او صعيدية همثله بنفس طريقة مسلسل حكايتى أنا بطبيعتى شخصية هادئة".كما هاجم رواد السوشيال ميديا الفنانة، وقال أحدهم: "هي ياسمين إيه إنجازاتها عشان تستضيفوها كذا مرة، أو إيه لازمة حضرتك تستضيفي واحدة بتقل دم زي ياسمين صبري؟".وحددت الممثلة ياسمين صبري مواصفات فتى أحلامها، وقالت: "هي مش فكرة شكل الإنسان، وأنا لما آخد بالي من نفسي يبقى عايزة حد ياخد باله من نفسه، وعايزة حد ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومفيش بعد كده".وأضافت صبري، أنها تفضل الارتباط برجل طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي، وقمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".ووصفت فتى أحلامها بأنه يجب أن يكون هادئًا وراسي، ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساسًا، وألا يكون "نحنوح وملزق".



وتمنت صبري، أن يكون فتى أحلامها شخصًا عاديًا وليس نجم مجتمع، وأن يكون متكلمًا: "كلامه حلو ويتكلم وأسمع منه وأتعلم منه وأن يكون من محبي البيت".

واختتمت قائلة: "عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا".

وعن الولادة والاطفال بعد الزواج قالت: "والله لو هو قمور يجيب عيال كتير".

وعن الشخص التي لا تفضل الارتباط به، قالت "إنه يكون جبان، وشخصيته ضعيفة، وسلبي".

يذكر أن ياسمين صبري، قد قررت الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل بعد أن خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي" الذي قدمته مع الفنان أحمد بدير، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية.

وفضلت ياسمين الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل بسبب تركيزها على الأعمال السينمائية بعد أن غابت لفترة ليست بالقصيرة، وتبحث حالياً عن سيناريو سينمائي مميز تخوض به تجربتها الجديد، بعد مشاركتها في فيلم "الديزل" أمام الفنان محمد رمضان.