بالفيديو.. عمرو سلامة يطرح حلقات ورشة "الأفلامجية" عبر يوتيوب

طرح المخرج والكاتب عمرو سلامة حلقات ورشة "الأفلامجية"، التي تهدف إلي إفادة كل المهتمين بصناعة فن السينما والمحتوي المرئي بشكل عام، وذلك عبر القناة الرسمية للورشة علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي عمرو سلامة يقدم من خلال حلقات "الأفلامجية 2019"، معظم المعلومات المتاحة عن صناعة السينما والتليفزيون والمحتوى المرئي، ويشارك تجاربه و أفكاره عن طرق اختراق المجال عمليًا والتسويق للأفلام.

كما يستعرض أيضًا كيفية صناعة فيلم كامل بجميع مراحله مع خبراء مختلفين في مجال صناعة الأفلام، مثل السيناريست خالد دياب، المخرج مروان حامد، والمنتج هاني أسامة.

الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي عمرو سلامة يقدم من خلال حلقات "الأفلامجية 2019"، معظم المعلومات المتاحة عن صناعة السينما والتليفزيون والمحتوى المرئي، ويشارك تجاربه و أفكاره عن طرق اختراق المجال عمليًا والتسويق للأفلام.كما يستعرض أيضًا كيفية صناعة فيلم كامل بجميع مراحله مع خبراء مختلفين في مجال صناعة الأفلام، مثل السيناريست خالد دياب، المخرج مروان حامد، والمنتج هاني أسامة.

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