خاص الفن – سوسن ميخائيل: صاحب المال تعبانخاص الفن- آدم قريباً الى الحريةاستفتاء الفن : من أقنعك أكثر...

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة السورية ​سوسن ميخائيل​ عن غضبها واستيائها من الأجواء الدرامية الجامدة والسائدة حالياً رغم مرور وقت طويل على انتهاء الموسم الدرامي الماضي.

وقالت لموقع "الفن" ساخرة: أحلم بأن أربح بمسابقة "الحلم" مع مصطفى الآغا، وأفكر أين سأصرف المليون دولار، وأشعر بالسعادة رغم أن صاحب المال تعبان، كل ذلك ضمن أحلام اليقظة طبعاً.

وأضافت: أحلم لأنني جالسة في المنزل من دون عمل مع جو ممل ومقرف، وفي ظل شركات إنتاج لا تحترم الممثل ولا تعطيه حقه المادي.

ويشار إلى أن سوسن ميخائيل تضمن تواجدها خلال الموسم الرمضاني المقبل عبر عملين على الأقل، هما الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "سكر خانم"، والجزء الثاني من مسلسل "حرملك" بشخصية "الآغاية".

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