خاص الفن- آدم قريباً الى الحرية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع الفن ان الجهات الامنية المختصة إنتهت قبل يومين من التحقيق مع ​الفنان آدم​ واسمه الحقيقي وائل شحادة بتهمة خطف وحجز حرية المغنية السورية ​أنجي خوري​ (نجوى خليق الله) وان أقوال آدم اشارت الى ان الاخيرة اتت للقائه بإرادتها ولم يتم خطفها على الاطلاق، وانها هي من بادرت للاتصال به من خلال شخص مقرب منه واصرت على اللقاء وما ينفي ايضاً موضوع حجز الحرية كونها حضرت وغادرت بسيارتها، وكيف لفتاة مفجوعة من الخطف ان تعلم اين ركنت السيارة ولم تتصل بالقوى الامنية لا هي ولا والدتها الا بعد مرور اكثر من 24 ساعة على ما زعمت حصوله معها.

المعلومات اشارت الى ان آدم سيتم تحويله يوم غد الى النيابة العامة في جبل لبنان، للنظر بملفه القضائي كون المدعية أنجي غادرت لبنان من دون ان تتنازل عن الشكوى الرسمية ضده، وتقول المعلومات ان عملية توقيف الفنان لن تدوم طويلاً كون الشاكية حصلت على تقرير طبي من الطبيب الشرعي مدته يومين فقط خصوصاً بعد سقوط تهمة الخطف عن سابق اصرار وترصد.