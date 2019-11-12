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ميرنا وليد - بيروت - يتسلق الفنان اللبناني الأصل موري حاتم سلم النجاح العالمي بدقة واحتراف فبعد مشاركته بالنسخة الكندية لبرنامج The Voice أو La voix و بعد أن سرق قلب الفنانة العالمية Lara Fabian ووصوله للنهائيات ، تم اخياره من قبل الفنان الفرنسي العالمي Patrick Bruel للغناء معه في جولته في كندا بعد ما قد شاهد Bruel اداء موري المحترف.
فقد وقف موري على ٤ أكبر مسارح و مدرجات في كندا امام 20 الف مشاهد كل ليلة ليتشارك المسرح مع احد اهم فنانين الغرب .
وفي حديث خاص مع موقع الخليج 365 علق موري على الموضوع قائلا : "شرف كبير بالنسبة لي ان اغني مع باتريك برويال وان اعرف انه اختارني بنفسه لان اقوم بالجولة الفنية معه بكندا ، ليس فقط على الصعيد الفني بل تشاركت معه كل تفاصيل الجولة التنقلات والجلسلات والاحاديث والنصائح التي استفدت منها، اشكر الله على كل النعم التي وهبني اياها ، بأن اغني مع كبار النجوم سواء لارا فابيان او مايكل بولتن او باتريك برويال ، ولفنانين كبار آخرين ، هذا ما افتخر به ، فقد كنت ولدا صغيرا يحب الفن واتابع النجوم من بلد صغير مثل لبنان حلمت ووصلت للغناء معهم. هذا يؤثر بي جدا".
اما جديد موري فهو جولته الخاصة التي تستمر في كندا منتقلة الآن الى Quebec city كما وهو يتحضر لعمل فرنسي جديد.
يحكى أيضاً انه من المفترض ان يرافق الفنان الفرنسي Kendji Girac و Enrico Macias في جولتهم في كندا العام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- موري حاتم يحقق نجاحا عالميا جديدا ويكشف تفاصيل جولته مع Patrick Bruel لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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