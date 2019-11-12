خاص- "الفن" يكشف اسباب انسحاب مخرج مسرحية أحمد عز

ميرنا وليد - بيروت - تواجه مسرحية الممثل المصري ​أحمد عز​ "العفريت وعلاء الدين" مشكلة بعد انسحاب المخرج ​محسن رزق​ وقد علمنا بأن رزق قرر الانسحاب بعد خلافات بينه وبين المنتج والمخرج مجدي الهواري والذي قرر أن يتولى اخراج المسرحية بنفسه حيث يشرف الهواري على المسرحيات التي تعرض في السعودية خلال الفترة الحالية.

والأزمة هي ان رزق كان قد وضع التحضيرات الاولى الخاصة بالعرض وقام بعمل كافة التفاصيل وهو ما يجعل صناع المسرحية يعملون عليها مجددا خلال الفترة المقبلة ويأتي انسحاب المخرج بعد أيام من انسحاب الفنان محمد سعد ايضا والبحث عن فنان بديلا له .

المسرحية من بطولة أحمد عز، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، وتارة عماد، وهي من تأليف ورشة كتابة يشارك فيها عدد من الأشخاص وهما، حسن المهدي ومحمد جلال ومحمد طلعت وأحمد شيكو وضياء محمد.

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