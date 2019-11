دواين جونسون من المصارعة إلى الممثل الأعلى أجراً.. وإقتحم "غينيس" مرتين

ميرنا وليد - بيروت - دواين دوغلاس جونسونهو مصارع أميركي وممثل، ولد في 2 أيار/مايو عام 1972 في مدينة هايوارد بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، درس في جامعة ميامي على الرغم من أنَّه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنَّه يمتلك جنسية ساموية من Samoa من ناحية أمه، ويمتلك جنسية كندية من ناحية والده، وجنسية أميركية بسبب ولادته فيها.

برز حبه للمصارعة لأن والده هو المصارع المحترف روكي جونسون ووالدته عطا مايفيا ابنة مصارع محترف أيضًا.

نشأ​دواين جونسون​في نيوزيلندا لفترة قصيرة وتلقى تعليمه بمدرسة Richmond Road الابتدائية، ثم بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة دخل مدرسة Freedom High School.

عشقه للرياضة

استهوته الرياضة في العديد من النشاطات الرياضية، كما لعب كرة القدم والتي كانت الرياضة المفضلة لديه وحصل بسببها على منحة دراسية كاملة لجامعة ميامي للعب مواجهة دفاعية، ولسوء الحظ تعرّضدواين جونسونلإصابة حطمت أحلامه بكرة القدم، إضافة إلى أن كان أحد أعضاء فريق ألعاب القوى والمصارعة في المدرسة.

تخرج في عام 1995 بدرجة بكالوريوس في الدراسات العامة بعلم وظائف الأعضاء والجريمة. بعد ذلك قرر أن يتلقى تدريباته الأولى كمصارع على يد والده.



حياته الشخصية

تزوجدواين جونسونمرتين، الأولى من منتجة الأفلام داني غارسيا في 3 مايو/ أيار عام 1997، ورزقا بابنتهما سيمون أليكساندرا في عام 2001. وما لبثا أن انفصلا ودياً عام 2007 بعد زواج استمرَّ عشر سنوات.

واعد لاحقاً المغنية لورين هشيان، وكانت ثمرة الزواج ابنتين، الأولى في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015 والثانية في أبريل/نيسان عام 2018.

إنطلاقته من المصارعة إلى التمثيل

لفتت إنجازاتدواين جونسونفي المصارعة وقساوة مظهره ونيله العديد من الألقاب الأنظار إليه وحاز إعجاب العديد من النساء، وتلقى عروضاً للمشاركة في العمل بمجالي التلفزيون والسينما، وقد ظهردواين جونسونللمرة الأولى في مسابقة WWF باسم روكي مايفيا في العام 1996، واستطاع في العام التالي هزيمة المصارع تربل أتش في بطولة WWF للقارات،كان أول من يحمل لقب WWF للوزن الثقيل لثماني مرات.

دواين جونسون الممثل

شاركدواين جونسونفي فيديو موسيقي، ولاحقاً ظهر ذا روك كضيف شرف في إحدى حلقات That 70’s Show، حيث قام بلعب دور والده روكي جونسون، وكان هذا أول دور له في مسلسل تلفزيوني، ثم عمل في برنامج Sturday Night Live عام 2000.

ظهردواين جونسونأيضاً كضيف شرف في فيلم Star Trek: Voyager، حيث لعب دور مصارع فضائي!

في عام 2001 ظهر للمرة الأولى في السينما بفيلم The Mummy Retunrs، وفي العام التالي مثل دور ماثايوس في فيلم The Scorpion King وتلقى عنه أجراً بلغ 5.5 ملايين دولار أميركي.

في عام 2007 شارك في الفيلم العائلي الكوميدي The Game Plan.

في عام 2009 ظهر في فيلم الخيال العلمي Race to Witch Mountain وبعد عامين ظهر في فيلم الجريمة الدرامي Fast Five ، وهو الفيلم الخامس من سلسلة ​The Fast and the Furious​، وأدى فيه شخصية وكيل خدمة الأمن الدبلوماسي لوك هوبس، ولعب الدور نفسه في الجزء السادس من السلسلة Fast & Furious 6 والذي صدر أول جزء منه عام 2013، وكذلك استمر في دور لوك هوبس في الجزء السابع.

في عام 2016 لعب دور البطولة في فيلم الأكشن Central Intelligence، وسجل صوته لشخصية Polynesian demigod Maui في فيلم الرسوم المتحركة Moana.

في عام 2018 ظهردواين جونسونفي فيلمين أكشن هما Rampage وSkyscraper، وكان آخر أعماله الفيلم الدرامي Fighting with My Family صدر في فبراير/ شباط من عام 2019، وفيلم الغموض Hobbs and Shaw الذي صدر في 2 آب/أغسطس من العام نفسه.

من أفلامه الأخرى ​Jumanji: The Next Level​ في عام 2019، Pain & Gain عام 2013، Baywatch عام 2017،Hercules عام 2014، Jumanji: Welcome to the Jungle عام 2017، Stuntman عام 2018، Pain & Gain عام 2013، وغيرها.

حقائق قد لا تعرفها عنه

لأسبابٍ تتعلق بالتأمين، يملكدواين جونسونبديلاً يقوم باللقطات الخطرة بدلاً منه، وللمفاجأة فبديله في هذه اللقطات هو ابن أخيه.

في العام 2007 دخل دواين جونسون موسوعة ​غينيس​ للأرقام القياسية لأعلى أجر يتقاضاه ممثل في إطلالته الأولى بعالم التمثيل، حيث تقاضى 5,5 ملايين دولار في دوره الأول في فيلم ​The Mummy Returns​.

استطاعدواين جونسوناقتحام موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية في عام 2015، لأكثر عدد من السيلفي الملتقطة خلال 3 دقائق! فقد قام بالتقاط 105 صور سيلفي مع معجبيه في افتتاحية فيلمه San Andreas.

في عام 2002 قامت مجلة Variety 7 بنشر خبرٍ مفاده أنَّدواين جونسونسيقوم بلعب دور البطولة في فيلم مقتبس عن السلسلة الكرتونية الشهيرة Johnny Bravo، وبحسب أحد المنتجين كان دواين منذ طفولته من معجبي هذه السلسلة، لكن مع الأسف لم يحصل أي شيءٍ بخصوص الفيلم.

فاز بجائزة اختيار المراهقين عن فيلم The Mummy Returns في عام 2001

في عام 2013 حصل على جائزة اختيار الأطفال ضمن فئة قاهر الأعداء عن فيلم الخيال العلمي Journey 2: The Mysterious Island .

نشردواين جونسونكتاب حول سيرته الذاتية في عام 2000، وحصل على المركز الأول كالكتاب الأكثر مبيعاً في قائمة النيويورك تايمز، وبقي في هذا المركز لبضعة أسابيع.

بحسب فوربس فإنَّ إيراداته في عام 2016 بلغت ما يقارب ال 64,5 مليون دولار، ما جعله الممثل صاحب أعلى أجر في ذاك العام.