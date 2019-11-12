تراند اليوم : وفاة نجمة مسرح «برودواي» الأميركي لوريل غريغز عن 13 عاما

توفيت نجمة مسرح «برودواي» الأميركي، لوريل غريغز، عن عمر 13 عاماً، بسبب مضاعفات ناجمة عن نوبة ربو حادة.

وقال والدها أندرو لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن أكثر من ألف شخص حضروا جنازتها يوم (الجمعة) الماضي، بعد وفاتها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) في نيويورك.

وحققت غريغز أول ظهور لها في مسرح «برودواي» في سن السادسة إلى جانب النجمة سكارليت جوهانسون، ومنذ ذلك الحين شاركت في أكثر من 1000 عرض، على حد قول والدها. وفي 2015 اتجهت النجمة الصغيرة نحو التلفزيون والسينما، وظهرت في العديد من الإعلانات التجارية والبرامج التلفزيونية.

وأكد والدها أنها كانت شغوفة بحياتها المهنية، وأخذت أدوارها بجدية. وقال عنها: «لم تكن أبداً راضية… كانت دائماً تتدرب على الحركات… وعندما أقول لها أن تستريح كانت تقول: يا أبي، لا يحصل كثير من الناس على فرصة مثل هذه».

وأشار والدها إلى أنها حاربت مرض الربو لمدة عامين تقريباً، وتعرضت يوم الثلاثاء الماضي لنوبة ربو نُقلت على أثرها إلى المستشفى، وفي غضون ساعتين توفيت بسكتة قلبية.