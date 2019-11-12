تراند اليوم : أصالة الليلة علي مسرح ليالي الموسيقي العربيه

تختتم الفنانة أصالة فعاليات الدورة الـ ٢٨ ل مهرجان الموسيقى العربية ، اليوم الثلاثاء والتي استمرت على مدار ١٢ يومًا متصلة، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان.

ومن المقررأن يشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقات المهرجان المختلفة سواء في العزف أو الغناء والتي حصد فيها مركز تنمية المواهب الجزء الأعظم من جوائزه.

وفى نفس الموعد تقدم الفنانة حنان ماضي حفلا بمعهد الموسيقي العربية، أما على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية ” يقدم الفنان علي الحجار فاصلا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر يسبقه فاصل للفنانة ريهام عبد الحكيم .