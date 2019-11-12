تايلور سويفت الأعلى دخلاً بين المغنيات في قائمة Forbes









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشرت مجلة Forbes الاقتصادية قائمتها للمغنيات الأعلى دخلاً في هوليوود في إحصاء العام 2019، وتبين أن الأميركية تايلور سويفت قد تصدرت القائمة بمداخيل وصلت إلى 185 مليون دولار متقدمة بأكثر من مئة مليون عن بيونسي التي احتلت المركز الثاني يمكاسب وصلت إلى 81 مليون دولار

وفيما حلّت في المركز الثالث ريهانا بـ 62 مليون دولار، جاءت في المركز الرابع كاتي بيري التي حققت 57 مليون ونصف المليون دولار، تليها بينك في المركز الخاميس بـ 57 مليون دولار.

المركز السادس كان من نصيب أريانا جراندي التي كسبت 48 مليون دولار، فيما كانت المفاجأة بمكاسب المغنية جنيفر لوبيز التي حققت فقط 43 مليون دولار رغم جولتها الغنائية العالمية.

أما ليدي غاغا فقد حققت 39 مليون ونصف المليون دولار، فيما كسبت سيلين ديون 37 مليون ونصف المليون دولار لتحلّ في المركز التاسع، بينما لم تزد أرباح شاكيرا عن35 مليون دولار.