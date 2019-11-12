شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنفصلت إلين دي جينريس وبورتيا دي روسي بسبب " قبلة " جنيفر أنيستون ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجابة نشرها موقع " جوسيب كوب " المتخصص في التحقق من الشائعات، الذي أكد أن كل ما يتردد ما هو إلا قصة مثيرة للسخرية ليس لها أي اساس من الصحة وتحديدا بعد التواصل مع مصدر مقرب من الثنائي.

بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " يدعي أن دي جينريس وقعت في غرام النجمة العالمية جنيفر أنيستون وذلك بعد تبادلهما القبلات الساخنة علي الهواء مباشرة في برنامج إلين الشهير " ellen degeneres show " وأشارالمصدر للموقع أن إلين لن تستطيع التوقف عن اندفاعها نحو أنيستون فهي تشعر أنها مغرمة بها، وهو ما آثارغصب النجمة بورتيا دي روسي زوجه إلين وحدث خلاف حاد بينهما، ومن الصعب أن تترك بورتيا الين وتنهي العلاقة بعد هذا الموقف.

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