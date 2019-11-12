شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة جديدة.. أحمد السقا يروج لـ " العنكبوت " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم أحمد السقا، لفيلمه الجديد " العنكبوت"، حيث ينشر يوميا صور من كواليس تصويرالفيلم، وفى الصورة الجديدة التى نشرها السقا عبر حسابه على إنستجرام ظهرمرتديا النقاب الأسود، وكتب على الصورة قائلا:" تيك توك العنكبوت".

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال، من تصويرمشاهد الفلاش باك للفيلم، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات، وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.