فجر السعيد تنشر صورتها وهي في غيبوبة وأحلام تساندها

تواصل الإعلامية الكويتية فجر السعيد نشر تفاصيل رحلتها مع المرض، بعد أن خضعت قبل عدة أيام لعملية جراحية دقيقة استمرت 8 ساعات في إحدى مستشفيات فرنسا.

جديد فجر السعيد صورة نشرتها مع الفنانة أحلام وهما على متن الطائرة خلال نقلها للعلاج في فرنسا، وظهرت فجر في الصورة وهي في غيبوبة كاملة وأحلام فوق رأسها تمسح عرقها وعلقت عليها "في لحظة غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن عليّ حنان الأخت والصديقة الحبية لتطمئني بأنني سأعود كما كنت. شكراً".

وكانت فجر السعيد قد نشرت بالأمس مجموعة تغريدات توجهت في إحداها إلى من شمتوا بمرضها وقالوا أن مصيرها هو الموت وكتبت فيها "بخصوص اللي كان يقول للأهل فجر خلاص راحت مارح ترجع.شخباره الحين. ولما بديت أغرد بالتويتر اتصل في الأهل يسأل: "منو يغرّد بحسابها أهي والا الأدمن قالوله أهي.. قال مستحيل آنا شايفها وسامع كلام الأطباء مخها ما يرجع مستحيل" ونسى أن هناك رب عظيم يحيي العظام وهي رميم".

كما تحدثت فجر السعيد عن دعم شقيقتها لها وقالت "ربي رزقني بأخت وحيدة هي بالدنيا وما فيها. لم تتركني لحظة واحدة منذ بداية أزمتي الصحية إلى الآن. كانت أخت وأم وأب. تستقبل كل الاتصالات من جميع الناس بصدر رحب دون كلل أو ملل بل بحب شدي. أختي " فاطمة" نعمة أحمد ربي عليها كل يوم. الله لا يحرمني منج يا أحن وأطيب وأخلص قلب".

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كذلك كشفت عن تفاصيل عمليتها الأخيرة على يد الدكتور "الكسندر رولت"، مشيرة إلى إنه بفضل الله ثم دعاء أحبتها وطبيبها الماهر نجحت عمليتها وأنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى حياتها المعتادة من جديد، موضحة إلى أن العملية إستمرت أكثر من 8 ساعات، وأن الطبيب أكد أن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها، لأن وضعها الصحي كان سيئًا جدًا بسبب الغرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة، وكانت مخاطرة منها وكان لابد منها، وأنها من بعدها قبعت في العناية المركزة لمدة شهر كامل ثم خرجت إلى غرفة ملاحظة تحت رقابة الطاقم الطبي لأنها لم تكن قادرة على الحكرة بإستثناء يدها التي كانت تتحرك قليلاً.

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