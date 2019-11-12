صور: بث أغاني عمرو دياب مباشرة في نيويورك

كشف الفنان المصري عمرو دياب عن بث أغنيات ألبومه المنتظر "أنا غير" مباشرة من منصة Spotify Arabia في ميدان التايمز سكوير في نيويورك، ضمن خطة الترويج لحملته الغنائية العالمية، في تجربة هي الأولى لمطرب مصري، علما أن البث سيتم عبر الموقع الذي يمتلك الحقوق الرقمية لـ 50 من أغانيه من بينها أغاني الألبوم الجديد.

ونشر عمرو عبر حسابه بموقع إنستقرام صورة للوحة إعلانات عملاقة تحمل بوستر ألبومه الجديد "أنا غير" وعلق عليها مؤكدا أن اللوحة من ميدان التايمز سكوير Times Square بمدينة نيويورك، وسيتم إذاعة أغانيه مباشرة لمرتادي الميدان الشهير عبر منصة Spotify Arabia، ضمن حملة تحمل اسم ThisIsAmrDiab.

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ويعد عمرو دياب المطرب الأكثر استماعا بين المطربين العرب على منصة Spotify، كما تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامي شهر أكتوبر الماضي، كما أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز World Music Awards"" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن دياب، هو الفنان الأكثر استماعا في الشرق الأوسط في عام 2019، على موقع ديزر وأن اغنية "باين حبيت" من ألبومه السابق "كل حياتي" هي الأكثر استماعا من بين أغانيه خلال العام الحالي 2019.