صور: زينة تكشف عن إصابتها بمرض في عينيها

كشفت الفنانة زينة عن إصابة عينيها بفايروس، وقالت إنّ مواجهة الأضواء تؤذيها، لذا باتت تستخدم النظارات بصورة مستمر. ونشرت زينة صوراً لها وهي ترتدي النظارة الطبية وعلقت على الصور قائلة: جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجة اللهم لك الحمد بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع". وأضافت: المشكلة ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة.. قلت له أمال لما أعجز وأبقي كركوبة هتعمل إيه، قالي إنتي عمرك ما هاتعجزي. Advertisements وتابعت: حبيبي يا ابني أنت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يا رب". إقرئي أيضًا: شقيق هيثم أحمد زكي يتلقى عزاءه بمسجد الشرطة شقيق هيثم أحمد زكي: الراحل كان يخطط للزواج واعتزال الفن والهجرة يذكر أن زينة لم تعلق على الفيديو الذي يظهرها برفقة طفليها التوأم أثناء واقعة اشتباك شقيقتها مع والدهما النجم أحمد عز، رغم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمقطع بكثافة وتأكيد أغلبهم أن اللحظات الأخيرة من المقطع كشفت للمرة الأولى عن التوأمين زين الدين وعز الدين أولاد زينة.

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