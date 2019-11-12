صور: أنغام تدعم رامي جمال لتجاوز مرض البهاق

ساندت المطربة المصرية أنغام زميلها المطرب والملحن رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق وتفكيره في الاعتزال. ونشرت الفنانة أول صورة لها برفقته أثناء التحضير لأغنية جديدة من ألبومها المنتظر، وتم التصوير من داخل الاستديو الخاص بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. أنغام نشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها بقولها: حاليا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنية ونجاحات جديدة بإذن الله Advertisements إقرئي أيضًا: فيديو: ياسمين صبري: هذه أصعب تجربة في حياتي سلمى رشيد تنشر صورة جديدة لإبنها يانيس يذكر أن رامي جمال، صدم جمهوره وعدد كبير من زملاء الوسط الفني فجر أمس بعد إعلان إصابته بمرض البهاق عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا إنه لم يعد قادرا على إخفاء المرض وبنفس الوقت لا يتحمل تجنب بعض الناس له بمجرد رؤية بقع البهاق ظنا أن المرض معدي، وأشار إلى أنه أمام خيارين إما استكمال مسيرته الفنية على أن يتقبله الناس بهذا الوضع أو الاعتزال نهائياً.

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