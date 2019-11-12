فيديو: ياسمين صبري: هذه أصعب تجربة في حياتي

كشفت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" للمرة الأولى سر اعتزالها رياضتها المفضلة "الكيك بوكسينغ".

وقالت ياسمين إنّ الأمر حصل بسبب حادث سببه حركة خاطئة أدّت إلى إصابات بالغة في الركبة، وإنّها مرّت بأصعب أيام حياتها، بعد خضوعها لأكثر من عملية جراحية خطرة لترميم الركبة.

وعن إصابة ركبتها قالت: هذه التجربة هي أصعب تجربة مرت علي في حياتي وأصعب ألم عشته، وعند سقوطي قعدت أصوت وطلبت من الناس عدم التصوير، ووقتها صعب علي نفسي أنا في إيه وألا في إيه.

قالت: الإصابة حدثت أثناء تصوير فيلم "الديزل" أمام محمد رمضان، وفيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام، وكان لدي عروض أخرى في عملي الخاص ولكن لم أتمكن من تقديمها.

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أشارت إلى أن ساقها أصابها حالة تنميل شديدة ولم تكن تستطيع الوقوف عليها، ولهذا السبب هجرت الكيك بوكس.

وكشفت أنها خضعت لجراحة خطيرة، وكانت تمشي على عكاز، وخاضت رحلة من العلاج الطبيعي في إنجلترا وطلب منها الطبيب ممارسة رياضة السباحة لأنها تحمل الجسم ولا تحمل عليه.

كما نفت شائعات زواجها سراً وكشفت مواصفات فتى أحلامها مؤكدة إنها لا ترغب في الارتباط بنجم مجتمع ولن تنجب إلا إذا كان زوجها وسيماً.

وأضافت: هي مش فكرة شكل طبعا، أنا باخد بالي من نفسي، عاوزة حد ياخد باله من نفسه، لو أنا بشتغل على نفسي، عاوزة حد يكون بيشتغل علي نفسه، مش عاوزه حد شايف نفسة جامد اوي، ومخلص قبل كدة".

وعن لائحة المواصفات قالت: لا تخين ولا رفيع، ولكن وسط، وان يكون طويلا، وبدون شنب، وان يكون رياضيا بيشتغل على نفسه.