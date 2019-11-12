سلمى رشيد تنشر صورة جديدة لإبنها يانيس

نشرت الفنانة سلمى رشيد صورة جديدة لإبنها يانيس وهو يرتدي الزي المغربي وحرصت على إخفاء وجهه. سلمى نشرت حتى الآن 3 صور لها ولكنها كانت تحرص على عدم الكشف عن وجهه. Advertisements كانت سلمى قد أطلت قبل عدة أيام في إحدى المناسبات وظهرت وقد اعتمدت لوك جديد وترقص بكامل رشاقتها في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي قالت في أول تعليق لها بعد ولادة إلنها الأول يانيس رشيد بأن الأمومة والحمل والولادة تجربة رائعة، مضيفة "الحمد لله أنني عشت هذه الأجواء رائعة".

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