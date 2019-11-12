هل تصالح شام الذهبي شقيقها خالد مع والدهما أيمن الذهبي؟

نشرت شام الذهبي إبنة الفنانة أصالة صوراً لها مع والدها أيمن الذهبي وأختها منه أنجيلا التي انجبها من زواج جديد.

شام التي سبق ان إجتمعت بوالدها وشقيقتها أنجيلا عبرت من خلال الصور التي نشرتها عن حجم شوقها لهما بعد إجتماعهم كعائلة.

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اللافت، كان تعليق خالد الذهبي على صورة شقيقته شام وأخته أنجيلا عندما أشار إلى أنه يحبهما حتى الموت، وتحدث عن أهمية شام ودورها في حياته ومشيراً إلى أنه مستعد لأي شيء من أجل عائلته.

فهل تشهد الأيام المقبلة مصالحة بين خالد الذهبي ووالده أيمن الذهبي، بعدما كان قد أشار في فترة سابقاً انه سوف يغير كنيته إلى العريان وهي كنية زوج والدته المخرج طارق العريان، تعبيراً منه عن رفضه لوالده. فهل يأتي خلاف طارق العريان مع اصالة ليقرب خالد من والده؟