لهذه الأسباب منع أحمد الفيشاوي من حضور عزاء هيثم أحمد زكي



أثار غياب الفنان أحمد الفيشاوي عن المشاركة في مراسم دفن وتشييع صديقه المقرب هيثم زكي في الكثير من الشائعات وبرر البعض الموقف بسفر الفيشاوي بصحبة هيفاء وهبي لتصوير أحداث الفيلم الجديد "أشباح أوروبا"، ولكن الحقيقة أن الفيشاوي أصيب بانهيار عصبي فور علمه بالخبر عبر اتصال هاتفي من نقيب الممثلين أشرف زكي.

أسرة أحمد الفيشاوي وضعته تحت الرعاية المباشرة من شقيقه عمر، وتم منع الفنان الشاب من المشاركة في مراسم قبول عزاء صديق الطفولة هيثم أحمد زكي، وحضرت بدلا منه والدته سمية الألفي التي لم تتمالك نفسها وانهارت من البكاء فور دخولها سرادق العزاء بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

ولا يزال الفيشاوي يخضع للعلاج بعد تشخيص إصابته بانهيار عصبي ونفسي حاد، وأكد شقيقه عمر أن أحمد كانت تربطه صداقة خاصة وقوية منذ الطفولة بهيثم أحمد زكي وكانا يتبادلان الحوار دائما حول مشروعاتهما الفنية.

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يذكر أن علاقة صداقة عائلية قوية جمعت بين فاروق الفيشاوي وزوجته سمية الألفي وبين الفنان أحمد زكي وزوجته هالة فؤاد، وانضم لهم أسرة الفنان نور الشريف وأسرة الفنان محمود عبد العزيز، وانتقلت الصداقة إلى الأبناء خاصة بعد احتراف أغلبهم العمل الفني، وساهم في زيادة أواصر الارتباط بينهم تواجدهم جميعا في مربع سكنى واحد مع بدء انشاء مدينة السادس من أكتوبر.