شاهد .. بطل مسلسل ” فريحة ” يصدم الجمهور بوزنه الزائد

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات السوشال ميديا المهتمة بأخبار مشاهير تركيا صورة للفنان التركي ” شاتاي اولسوي ” في أحدث ظهور له ظهر فيها بوزن زائد جدا .
حيث ظهر بإطلالة كاجوال رياضية وهو مكتسبا وزن زائد وتغير ملامحه بعدما كان مثالا للشباب اللذين يمارسون الرياضة ويسعون للياقة البدنية .
وتفاعل المتابعون على الصورة وانقسمت التعليقات عليها بين المنتقدين لمظهره الحالي وتساءلوا عن السبب في تخليه عن ممارسة الرياضة والي جعل جسمه بهذا الشكل .
وعلى الجانب الآخر دافع البعض عن شاتاي اولسوي معلقين أن هذه التعليقات تعد تدخل بخصوصيات الفنان التركي وأنه بدا أكثر وسامة مع زيادة الوزن .
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