شاهد .. انضمام الشرطة العراقية للمتظاهرين في كربلاء والإيرانيين ” تبخروا فجأة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - شهد صباح اليوم خروج مظاهرة لعدد من ضباط ومنتسبي قيادة شرطة محافظة كربلاء جنوب بغداد والذين ظهروا وهم رافعين الأعلام العراقية ومرددين بهتافات تدعو إلى تحقيق مطالب المتظاهرين .

وهو الحدث الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في العراق في الاول من الشهر الماضي .

كما أعلنت نقابة المعلمين العراقيين في كربلاء الاعتصام الكامل اعتبارا من اليوم الثلاثاء لجميع المدارس للمطالبة بتنفيذ مطالب المحتجين .

وتشهد أيضا مدينة كربلاء قيام المئات من الإيرانيين الذين استوطنوها خلال السنوات الأخيرة ببيع محلاتهم التجارية وأملاكهم والعودة إلى بلدهم خوفا من غضب المواطنين على تدخلات سلطاتهم في شئون العراق الداخلية .

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حيث قال مصدر عراقي بإنه رصد غيابا ملحوظا للإيرانيين في المدينة التي كانت تعج بهم قائلا : ” كأنهم تبخروا فجأة ” .

وذلك بعد أن قام المئات من المحتجين في محافظة كربلاء بمحاصرة القنصلية الإيرانية وإنزال العلم الإيراني من على مقرها ورفع العراقي مكانه .

كما أعلنت الحكومة الايرانية عن وقف زيارة مواطنيها الى العراق وتعليق رحلاتهم الى المراقد المقدسة فيه بذريعة الأوضاع الأمنية التي يشهدها والتي لم تصبح آمنة بالنسبة لهم .