لهذا السبب الصادم.. هيثم أحمد زكي رفض الزواج من خطيبته قبل وفاته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - لاتزال تفاصيل مثيرة وصادمة تتكشف عن حياة الممثل المصري الراحل ​هيثم أحمد زكي​ وذلك بعد أيام على وفاته المفاجئة، وآخرها ما كشفه ​محمود معوض​، الماكيير الخاص بزكي، مشيراً إلى ان الأخير رفض الزواج من خطيبته خبيرة الطاقة ​إنجي سلامة​ والذي كان من المقرر إقامته في شهر تموز/يوليو الماضي بسبب شعوره بقرب نهايته وظل يردّد بشدة أنه سيتوفّى قريبًا.

وأضاف في مقابلة له ضمن برنامج “شارع النهار” أن زكي أخبره أنه لن يتزوج إنجي قريبًا لأنه يشعر بأنه سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعاني ما عاناه من وحدة وغربة.

والصادم اكثر، أن معوض كشف قيام زكي بحلق شعره تمامًا مخالفًا بذلك تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها ضمن مسلسله الجديد، وعندما سألته عن سبب ذلك، قال “أريد أن أقابل ربنا عز وجل نظيفًا” على حد قوله.

وأشار كذلك إلى ان زكي كان يتعالج عند أحد الإخصائيين وكانت تنتابه حالات إغماء شديدة بسبب الأدوية، كما أنه كان يرفض العطف أو الشفقة من أي شخص كان.