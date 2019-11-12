شاهد .. الظهور الإعلامي الأول لشقيقة عمرو يوسف

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - تحل الفنانة السورية ” كندة علوش ” ضيفة مع الغعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” في حلقة يوم الخميس المقبل من برنامجها ” معكم ” المذاع على قناة ” cbc ” وذلك بعد غابها لمدة عامين عن الوسط الفني والإعلامي بعد إنجابها لإبنتها ” حياة ” من زوجها الفنان ” عمرو يوسف “.
وتتحدث كندة علوش خلال الحلقة عن حياتها بعد الإنجاب ومشاعر الأمومة وعن حياتها برفقة زوجها مساندته لها دائما .
وتشهد الفقرة الثانية من الحلقة تواجد ” علا يوسف ” شقيقة عمرو يوسف في الظهور الإعلامي الأول لها للحديث عن صداقتها بزوجة أخيها وكواليس علاقتهما القوية .
وتشارك كندة شقيقة زوجها في مجموعة من الألعاب الترفيهية خلال الحلقة وسط تفاعل الجمهور وكذلك تتحدثان عن الفوارق بين العادات السورية والمصرية .
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