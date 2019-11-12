شاهد.. آخر ظهور لهيثم احمد زكي قبل وفاته بيوم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل فيديو لآخر ظهور للفنان هيثم احمد زكي وتحديداً قبل وفاته بيوم واحد، يظهر فيه وهو يتدرب الملاكمة مع مدربه.

هيثم احمد زكي يظهر في الفيديو الذي يتردد أنه صور قبل وفاته بيوم واحد، وهو يتدرب مع مدربه على الملاكمة، حيث يبدأ المقطع بمزاح بينهما ثم يبدأ الراحل في التدريب.

ومن جانبه، كشف مدرب هيثم احمد زكي أن الراحل كان يعاني من مشكلة في الغدد، الأمر الذي ساعد على زيادة وزنه، لهذا كان يحرص على التدريب بشكل دوري في الجيم.

في سياق آخر، نُشر بكثافة صورة لهيثم احمد زكي من أمام حمام السباحة، أشار رواد مواقع التواصل إلى أنها آخر صورة التقطت له قبل رحيله بأيام.

ويظهر هيثم احمد زكي حليق الرأس تماماً وجسم رياضي، لتتطابق هيئته مع تصريح صديقه الماكيير محمود معوض بأن الراحل حلق شعره بشكل مفاجئ قبل موته بأيام، رغم أنه كان يستعد لتصوير دور جديد يستلزم معه الظهور بشعره، وعندما سأله عن سبب فعله هذا أخبره أنه يرغب في أن يقابل الله نظيفاً.يذكر أن خبر وفاة هيثم احمد زكي نزل كالصاعقة على الجميع، حيث أعلن موته عن عمر يناهز الـ 35 عاماً إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية.