أمل عرفة تنعي نفسها : ” إني لله وإني إليه راجعة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - أثارت الفنانة السورية ” أمل عرفة ” جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تنعي فيها نفسها ويبدو عليها ملامح الحزن .
حيث كتبت في تعليقها على الصورة : ” لست لأحد .. إني لله وإني إليه راجعة .. حقيقة وما بتزعل بالعكس الأمان كلو عندو ” .
وتفاعل متابعي ومحبي أمل عرفة على الصورة وجاءت التعليقات التي تتمنى لها طول العمر ودوام الصحة .. فعلقت النجمة السورية ” جومانا مراد ” على ذلك قائلة : ” الله يطول بعمرك يا حبيبتي ويخليك لبناتك ولكل محبينك ” .
يذكر أن أمل عرفة كانت قد أعلنت منذ فترة عن اعتزالها للفن بعد الهجوم الذي تعرضت به بعد عرض مسلسل ” كونتاك ” والحلقة 23 تحديدا حيث تم اتهامها بالسخرية من ضحايا الكيماوي وتوجيهها اتهامات لعناصر الدفاع المدني بفبركة مشاهد القصف .
كما قامت أيضا بإغلاق حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بسبب التعليقات الجارحة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة .
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