ابنة إلهام الفضالة تتعرض للسرقة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن تعرض ابنتها الصغرى للسرقة.

إلهام قالت إن ابنتها تعرضت لسرقة أحد أقراطها في المدرسة، فطلبت منها إلهام التقدم بشكوى إلى الاختصاصية الاجتماعية، فيما كشفت الطفلة أنها لا يمكنها التعرف إلى التلميذة التي فعلت ذلك، لافتة إلى أنها لم تكتف بأخذ الأقراط بل سرقت النقود منها بالقوة أيضاً.

الفنانة الكويتية كشفت خلال مقطع فيديو نشرته، عن الأذى الذي لحق بأذن ابنتها، حيث أصيبت بجرح جراء سرقة القرط، ووجهت إلهام رسالة إلى إحدى القيمات على المدرسة، حيث قالت: “عاتكة شوفوا لكم حل. باكر أنا عندكم. عاد أنا عمري ما شكيت، بس ما يصير جذي”.

Advertisements

يذكر أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة كانت قد شاركت جمهورها بصورة تجمعها بابنتيها “النور” و”الفجر”، في ظهور نادر للأخيرة، إلا أن الفتاة قامت بإخفاء وجهها بحقيبتها، مما أثار الجدل بين الجمهور.

تصرف ابنة الفنانة الكويتية كشف أنها هي من ترفض الكشف عن صورها، وأن لا علاقة لوالدتها الفنانة بذلك.