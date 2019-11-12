بسبب «العنكبوت».. منى زكي تحصل على لقب «ملكة الملكات».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقوم النجمة المصرية منى زكي حاليا بتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “العنكبوت”، والذي يشاركها بطولته النجم أحمد السقا، وظافر العابدين.

المخرج أحمد نادر جلال، مخرج الفيلم، شارك جمهوره بصورة لمنى من كواليس الفيلم، وقد بدا عليها في الصورة علامات الصدمة والرعب.

أحمد نادر جلال عبر عن إعجابه الشديد بأداء منى زكي في الفيلم، ومنحها لقب “ملكة الملكات”، حيث كتب: “ملكة الملكات، منى زكي “.

وقد حازت الصورة على إعجاب متابعيه على “انستجرام”، وعبروا عن تشوقهم الشديد للفيلم، وطالبوه بنشر المزيد من الصور لمنى وأبطال العمل من الكواليس.

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وكان الفنان أحمد السقا قد شوّق جمهوره لفيلمه الجديد “العنكبوت”، بمجموعة صور غريبة من كواليس العمل.

الفنان المصري ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو متخفي بوشاح أسود أشبه بالنقاب، واستكمل التخفي بسترة سوداء.

السقا ظهر أيضا في إحدى الصور بعد أن رسم “وشم” يحمل شكل خيوط العنكبوت، وذلك في إشارة لاسم الفيلم، وقد عبر جمهوره عن تشوقهم الشديد لمشاهدة الفيلم.

وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.