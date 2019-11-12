أول ظهور لرامي جمال بعد إعلان إصابته بالبهاق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم المطرب والملحن المصري رامي جمال جمهوره وأصدقائه بإعلانه عن اصابته بمرض جلدي منذ عام، وهو مرض “البهاق”، وأشار إلى أنه يفكر في الاعتزال حتى لا يتعرض للتنمر بسبب تغير شكل جلده.

وفي أول ظهور له بعد إعلان إصابته، نشرت الفنانة أنغام صورة تجمعها برامي جمال بحضور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال تواجدهم داخل الاستوديو.

أنغام أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بتعليق قالت فيه: “حاليا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع #رامي_جمال شغالين في أغنيه ونجاحات جديده بإذن الله”.

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وكان رامي جمال قد أعلن كواليس اكتشاف إصابته ومدى معاناته في منشور كتب فيه: «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة».

وتابع: «أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة، لقيت إن عندي حلين».

وأضاف:«يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو».