رسالة من نجلاء بدر لأشرف زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نجلاء بدر رسالة شكر للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعد موقفه إثر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

نجلاء بدر كتبت عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام»، وكتبت: «تقديري واحترامي لشخصك وذاتك اول من وقف في ظهر كل منا اول من بادر بيده للمساعدة كنت، وما زلت تستحق منا كل الحب الرجل المناسب في المكان المناسب الأخ والصديق والضهر والسند شكرا لك».

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جمهور نجلاء بدر أيدها في رأيها، وجاءت التعليقات لتثني على موقف الفنان أشرف زكي.

يُذكر أن أشرف زكي صرح بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي أنه لا يوجد أحد من أقاربه لاستلام الجثمان، وأنه قام بالإجراءات بنفسه لإستلامه، ودفنه دون تأخير.

وشيع جثمان الفنان هيثم احمد زكي بعد ظهر الخميس، 7 من نوفمبر، من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.