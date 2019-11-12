رضوى الشربيني تنشر صورة حديثة لابنتها: «كبرت أوي».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها في صورة حديثة لها مع ابنتها.

رضوى علقت على الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «هى كبرت اوى لدرجه انها بقت صحبتى اكتر من بنتى...بحبك يا تيا».

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جمهور رضوى لاحظ الشبه الكبير بينها وبين ابنتها التي ورثت عنها ملامحها الجميلة، وتلقت عبارات الغزل من جمهورها، كما علقت الفنانة إيمان العاصي وكتبت: «ما شاء الله».

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن حملها كان صعبًا، وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة.

الإعلامية المصرية تابعت أن حملها في طفلتها الأولى تمارا تطلب راحة طوال التسعة أشهر، وأجرت محاولات كثيرة من أجل إنجاب طفلتها الثانية تيا، وهو ما اضطرها للحصول على إجازة طويلة من العمل، لافتة إلى أنها بعد ولادتها لطفلتها الثانية بأربعة أشهر انفصلت عن زوجها.

رضوى نفت شائعة ارتباطها بثري مغربي، وأكدت أن تلك الأخبار غير صحيحة، وأنها لا تمانع زواجها مرة ثانية إن وجدت رجل محترم.