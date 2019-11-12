رحاب الجمل بإطلالة خريفية في جلسة تصوير شقية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية رحاب الجمل لجلسة تصوير حديثة ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

رحاب الجمل ظهرت في الصور بلوك خريفي مميز، حيث كانت على الأرجوحة، وترتدي فستان مختلط الألوان، ووضعت الزهور على رأسها.

Advertisements

الفنانة المصرية وضعت ماكياج بارز، وأسدلت شعرها على كتفيها، وتلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور التي أشادت بجمالها.

يشار إلى أن آخر أعمال رحاب الجمل في السينما مشاركتها في فيلم “ليلة هنا وسرور” مع محمد إمام وياسمين صبري، كما شاركت في مسلسل عوالم خفية»، مع الفنان عادل إمام وبشرى.

وكان آخر أعمال رحاب الجمل ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل “عوالم خفية” مع الزعيم عادل امام وإخراج رامى امام فى شهر رمضان قبل الماضى.

رحاب انضمت مؤخرا لأبطال عمل «روحين في زكيبة»، مع نجمى مسرح مصر حمدى الميرغنى وأوس أوس تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، والذى انطلق تصويره أول أمس السبت للعرض في الموسم الشتوي.