صديق هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته ومواقف غريبة في الغسل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الماكيير محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته، وسبب شعوده الدائم بالوحدة.

وقال خلال لقائه في برنامج “شارع النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه كان برفقته دائمًا وطلب منه عدم الحديث عن الوحدة، لأنهم حوله فرد عليه هيثم: “إحنا هنسافر للجونة وأنت اقفل تليفونك ولا تكلم اشقائك أو زوجتك خلال ذلك الوقت”.

وأضاف: “سافرنا فعلًا للجونة لمدة 21 يومًا ووقتها بكيت، و استطاع شقيقي الوصول إلي بسبب قلق زوجتي ووالدتي، وقمت باحتضان هيثم وقلت له الآن أدركت معنى الوحدة”.

وتابع: “هيثم كان طيب جدًا ومن أسبوع طلب مني البحث عن أقاربه في الزقازيق، لأنه يريديهم بأي طريقة”، مؤكدًا أنه بالفعل كان يبحث عنهم لأن الدنيا كانت شاغلة كل الناس.

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وعن أقرب أصدقائه من الفنانين قال، هم خالد سرحان، وعمر متولي، ومحمد إمام، وعمر متولي، عاش معه في منزله لمدة 5 أيام قبل أسبوع من وفاته.

وكشف أن هيثم قال له في أخر أسبوع: “أنا حاسس إني هموت ولو موت إطلع قول كل اللي زعلني، وقام وقتها بحلق شعره زيرو، رغم إنه كان تعاقد على دور في فيلم جديد وعندما سألته عن شعره قال لي ابقى اعملي شعر زي ما عملت في علامة استفهام”.

وتابع، أنه شارك في غسل هيثم أحمد زكي، وأنه كلما كان الشيخ يحرك رقبته يعود مرة أخرى وكأنه ينظر إليه فسأل الشيخ فقال له إنه يحبك فقط، وعندما مسك يده وجاء يسحبها لم يترك يده، وعندما شكك في وفاته الشيخ قال ل: “يا حبيبي دا ميت خلاص”.

وأشار إلى أن إحساس الوحدة لازم هيثم أحمد زكي، بعد وفاة والده لأن كل الناس كانت جنبه، وهو شخصية خجولة جدًا، حتى بعد خطوبته لم يكن كالأشخاص الذين يقولون أهل خطيبته ويزورهم، فخجله كان يمنعه من ذلك.