النني وتريزيجيه يلبيان دعوة في خيمة بدوية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل النجم المصري محمد النني، لاعب منتخب مصر وفريق بشكتاش التركي، وزميله في المنتخب محمود حسن “تريزيجيه”، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، إلى الإسكندرية للانضمام معسكر المنتخب المصري الوطني المقام في برج العرب؛ استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا.

النني وتريزيجيه سينضمان إلى معسر المنتخب الوطني بعد الانتهاء من ارتباطهم مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية.

Advertisements

محمد النني وتريزيجيه، حرصا فور وصولهما إلى برج العرب على تناول الغداء في أحد المطاعم البدوية “خيمة بدوية” في منطقة بحيرة كينج مريوط بجوار فندق الإقامة ببرج العرب.

محمود حسن تريزيجيه كان قد شارك مع أستون فيلا، وسجل هدفاً في خسارة “الفيلانز” أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، بينما شارك النني في فوز بشكتاش في الدوري التركي على دينيزلي سبور بهدف نظيف.

منتخب “الفراعنة” يستعد بقيادة المدير الفني حسام البدري، لمواجهة منتخب كينيا المقرر لها الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون .