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شكرا لقرائتكم خبر عن في12 صورة..بطلات Charlie’s Angels في العرض الأول للعمل بلوس أنجلوس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
حضرت أمس النجمة العالمية كريستين ستيوارت العرض الأول لفيلمها الجديد " Charlie’s Angels " الذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهرت ستيورات مرتديه فستان قصير متداخل الألوان من تصميم " Germanier "
كما حضرت العرض أيضا النجمة ناعومي سكوت ذات الـ ( 26 عام ) التي حرصت علي الظهور بإطلالة راقية خطفت الأضواء نحوها، فظهرت مرتديه فستان قصيرباللون السود من الدانتيل، وهو واحد من أبرز تصميمات دارأزياء " Givenchy " .
وحضرت أيضا العرض النجمة الشابة آيلا بالينسكا التي ظهرت بفستان ذو تصميم مذهل حمل توقيع دارأزياء " Vera Wang " .
يذكرأن " Charlie’s Angels " من إخراج وبطولة اليزابيث بانكس، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم العالمين، أبرزهم كريستين ستيوارت وناعومى سكوت ولافيرن كوكس وسام كلافلين وباتريك ستيورات وآيلا بالينسكا واليزابيث بانكس ونات فاكسون وغيرهم.
قبل عرض الفيلم (1)
قبل عرض الفيلم (2)
قبل عرض الفيلم (3)
كريستين ستيورات (1)
كريستين ستيورات (2)
كريستين ستيورات (3)
ناعومي سكوت (1)
ناعومي سكوت (2)
آيلا بالينسكا (1)
آيلا بالينسكا (2)
آيلا بالينسكا (3)
آيلا بالينسكا (4)
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