بعد حادثته فى سبتمبر الماضى كيفن هارت يظهر لأول مرة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

ظهر الممثل الكوميدى الأمريكى كيفن هارت لأول مرة منذ الحادثة التى حدثت له فى سبتمبر الماضى، وذلك خلال حفل People's Choice Awards، حيث تسلم جائزة أفضل برنامج كوميدى عن برنامجه "Kevin Hart: Irresponsible".



وصرح هارت بعد استلامه الجائزة "الحمد لله لأننى بالتأكيد لا يجب أن أكون هنا، وكونى على قيد الحياة، يجعلنى أقدّر الحياة أكثر، أقدر الأشياء التى تهمّنى حقًا، وأريد أن أشكر زوجتى وأطفالي، أريد أن أشكركم جميعًا على وجودكم من أجلى خلال وقتى الصعب"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnn ".

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يذكر أنه كان قد تم نُقل الممثل الكوميدى كيفين هارت إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح كبيرة فى الظهر" أثر تعرضه لحادث سيارة فى لوس أنجلوس، ووفقا لدوريات الطرق السريعة فى كاليفورنيا فكان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع وقت وقوع الحادث.

وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، وأصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

وذكر تقرير الدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبى لمستشفى نورثريدج بينما نُقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " bbc ".

وكانت قد أكدت التقارير التى نشرتها بعض المواقع منها " irishtimes" أن إصابة الممثل الكوميدى كيفن هارت فى الظهر ليست فى النخاع الشوكي، وهو قادر على المشى وتحريك أطرافه بشكل طبيعى، وحاليًا لايزال هارت فى المستشفى يخضع لبعض الاختبارات لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية للإصابات الأخرى أو لا.