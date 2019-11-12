إدوارد يشارك محمد رمضان فى بطولة مسلسل «البرنس»

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

يشارك الفنان إدوارد فى بطولة مسلسل "البرنس"، الذى يلعب بطولته الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، ويجسد ادوارد شخصية جديدة خلال أحداث العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ومن المقرر البدء فى تصوير المسلسل مطلع شهر ديسمبر المقبل.



وفى سياق متصل، يعقد المخرج محمد سامى جلسات عمل مع فريق العمل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، واختيار باقى الممثلين، خاصة بعد انضمام غادة عادل، وروجينا وأحمد زاهر لأبطال المسلسل، ومن المقرر أن يكتمل باقى فريق العمل خلال الأيام المقبلة، كما يواصل محمد سامى كتابة حلقات المسلسل، للبدء فى التصوير مباشرة خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن إدوارد يعرض له حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، بطولة اياد نصار وانجى المقدم، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.